В Сасове открыли первенство России по полиатлону среди юниоров и юниорок и первенство ЦФО среди юношей и девушек в спортивной дисциплине 5-борье с бегом

28 мая 2021 года в Сасове Рязанской области на базе «Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летного училища гражданской авиации» открыли первенство России по полиатлону среди юниоров и юниорок и первенства ЦФО среди юношей и девушек в спортивной дисциплине 5-борье с бегом. Об этом сообщили в региональном минспорте.
Спортсменов приветствовали президент всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов и начальник управления физической культуры и спорта и молодежной политики Сергей Икрянников. В соревнованиях участвуют 65 спортсменов из 12 субъектов России. Полиатлон — это комплексные спортивные многоборья, отличительными особенностями этого вида спорта являются доступность и оздоровительная направленность.
У россиян полиатлон в почете как естественное продолжение всем знакомого с детства патриотического комплекса ГТО (готов к труду и обороне). В настоящий момент в Российской Федерации полиатлоном занимаются 147 тысяч спортсменов.