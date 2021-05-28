В Сасове открыли первенство России по полиатлону среди юниоров и юниорок и первенство ЦФО среди юношей и девушек в спортивной дисциплине 5-борье с бегом

Спортсменов приветствовали президент всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов и начальник управления физической культуры и спорта и молодежной политики Сергей Икрянников. В соревнованиях участвуют 65 спортсменов из 12 субъектов России.