В Рязанской области пропал 20-летний молодой человек

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет: красная футболка, темно-синее спортивные штаны, синие резиновые галоши.

В Шацком районе Рязанской области пропал 20-летний Шахром Ашуров. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Рязанской области . С 27 мая о нем ничего неизвестно. Отмечается, что он может направляться в Рязань.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет: красная футболка, темно-синее спортивные штаны, синие резиновые галоши. Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.