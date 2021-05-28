В Рязанской области начинается первый тур викторины «Знатоки олимпийского и паралимпийского движения»

Рязанцам необходимо ответить на вопросы, ответы прислать на почту: viktorina62sport@mail.ru или в ЦСП по адресу: 390000, Рязань, улица Радищева, дом №29А до 24:00 2 июня.

28 мая в Рязанской области начинается первый тур областной викторины «Знатоки олимпийского и паралимпийского движения». Об этом сообщили в региональном минспорте.