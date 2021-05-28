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В Рязанской области начинается первый тур викторины «Знатоки олимпийского и паралимпийского движения»
Рязанцам необходимо ответить на вопросы, ответы прислать на почту: viktorina62sport@mail.ru или в ЦСП по адресу: 390000, Рязань, улица Радищева, дом №29А до 24:00 2 июня.

28 мая в Рязанской области начинается первый тур областной викторины «Знатоки олимпийского и паралимпийского движения». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Рязанцам необходимо ответить на вопросы, ответы прислать на почту: viktorina62sport@mail.ru или в ЦСП по адресу: 390000, Рязань, улица Радищева, дом №29А до 24:00 2 июня. 1. Где и когда появилась традиция эстафеты олимпийского огня? 2. Кто, когда и где впервые воплотил идею установить чашу на олимпийском стадионе? 3. Какие страны принимали участие во всех летних и зимних Олимпийских играх с 1896 года? 4. Назовите имя первой женщины в истории, которая осуществила зажжение олимпийской чаши. Где и в каком году она приняла участие в эстафете олимпийского огня? 5. Где и когда эстафета Олимпийского огня была названа «Путь гармонии»? 6. Какую дистанцию преодолел факел в первой кругосветной эстафете олимпийского огня, которая состоялась перед афинскими Играми-2004? 7. Где и когда прошли первые Олимпийские игры после Второй мировой войны? 8. Кто стал победителем в беге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпийских играх 2008 года? 9. Чьим именем названы символический клуб бомбардиров и приз, вручаемый самой результативной команде чемпионата России по хоккею с шайбой? 10. Почему 26 февраля 1968 года Высший спортивный совет Африки принял решение бойкотировать Игры Олимпиады в Мехико? Также вопросы можете найти на сайте и в социальных сетях.