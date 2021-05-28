В Рязани определили кандидата на должность начальника управления транспорта

Комиссия предоставила официальные рекомендации мэру по назначению на вакантную должность начальника управления транспорта Вениамина Синякова.

В Рязани определили кандидата на должность начальника управления транспорта. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице «ВКонтакте».

По словам главы администрации, на первый этап заседания комиссии по замещению вакантной должности явились 10 кандидатов, на второй — восемь. Каждый из них прошел тестирование и индивидуальное собеседование. Лучшие результаты показал Вениамин Синяков.

Большинством голосов комиссия признала его победителем и предоставила Сорокиной официальные рекомендации по назначению Синякова на должность начальника управления транспорта.