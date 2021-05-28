В Рязани маршрутчик пересек сплошную, обгоняя конкурента

Видео разместили очевидцы в соцсетях. Проезжая по улице Свободы около Торгового городка, водитель маршрутки обогнал по встречной полосе движения другую маршрутку.

В Рязани маршрутчик пересек сплошную, обгоняя конкурента. Видео разместили очевидцы в соцсетях.

Информация об инциденте появилась в четверг, 27 мая. Проезжая по улице Свободы около Торгового городка, водитель маршрутки обогнал по встречной полосе движения другую маршрутку. При этом машина пересекла двойную сплошную разметку.

Автор ролика отметил, что водитель ехал очень быстро, не посадил пассажиров на двух остановках, а также конфликтовал с другим маршрутчиком — кричал на него на светофоре и заблокировал проезд на одной из остановок, встав боком у его капота.