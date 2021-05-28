В Рязани эвакуировали РГУ
Основной учебный корпус эвакуировали, но тревога оказалось ложной. В 09:30 все занятия возобновились.
В Рязани эвакуировали РГУ. Об этом
Утром в пятницу, 28 мая, в Рязанском государственном университете сработала пожарная сигнализация. На место выезжал пожарный расчет.
Как отмечают очевидцы, пожарные приехали к зданию примерно через пять минут после срабатывания сигнализации.
Основной учебный корпус эвакуировали, но тревога оказалось ложной. В 09:30 все занятия возобновились.
По словам издания, в ГУ МЧС отметили, что в здании не было обнаружено источников задымления или возгорания.
Фото «КП-Рязань».