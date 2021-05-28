Следователи рассказали подробности гибели мужчины в пруду под Рязанью
52-летний мужчина накануне трагедии распивал спиртные напитки. Предположительная причина смерти — утопление.
Следователи рассказали корреспонденту РЗН. инфо подробности гибели мужчины в пруду в Сараевском районе.
В пресс-службе отметили, что 52-летний мужчина накануне трагедии распивал спиртные напитки. Его тело нашли около поселка Заря свободы. Предположительная причина смерти — утопление.
Видимых телесных повреждений, которые могли свидетельствовать о насильственной смерти не обнаружено. Погибший оказался жителем Сараевского района.
Кораблинским следственным районным отделением проводится проверка по факту гибели мужчины.
Напомним, тело мужчины достали из пруда в пятницу, 28 мая.