Рязанский агротехнологический университет отметил день рождения

Коллектив Рязанского агроуниверситета поздравили представители правительства Рязанской области, Рязанской областной думы, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, министерства образования и молодежной политики Рязанской области, инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» и предприятий АПК.

26 мая 2021 году в актовом зале студенческого дворца культуры Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева прошло мероприятие, посвященное Дню университета.

Коллектив Рязанского агроуниверситета поздравили представители правительства Рязанской области, Рязанской областной думы, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, министерства образования и молодежной политики Рязанской области, инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» и предприятий АПК.

Минутой молчания почтили память ушедших в 2020 году сотрудников университета: ректора Николая Владимировича Бышова, профессоров Светлану Александровну Нефедову, Николая Александровичя Кузьмина, Геннадия Дмитриевича Кокорева, заведующего студенческим конструкторским бюро Марию Наумовну Мишину.

Временно исполняющий обязанности ректора университета Александр Шемякин подвел итоги уходящего года: «Большинство событий и мероприятий, которые происходили в этом году в университете, были направлены на развитие нашего региона и страны. Сегодня наш университет — один из сильнейших среди аграрных вузов России. Но впереди еще много работы, творческой, интересной и так необходимой для нашего дальнейшего развития. Уверен, что мы с этим справимся, и у нас все получится… Пусть наступающий год сохранит в себе все самое доброе из года уходящего, принесет мудрость в принятии решений, станет плодотворным и результативным, а задуманное обязательно воплотится в реальность! От всей души поздравляю всех вас с Днем университета».

На празднике чествовали лучших представителей университета. Им вручили награды министерства сельского хозяйства России, правительства Рязанской области, инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство», Рязанского агротехнологического университета имени Костычева.

Студенческие творческие коллективы представили творческие номера. Их участники неоднократно становились победителями всероссийских, региональных, городских и межвузовских конкурсов, также на сцене выступили дети.

«Вуз продолжает развиваться. Впереди много планов, направленных на осуществление еще более качественной подготовки выпускников университета, которые, в свою очередь, вносят существенный вклад в повышение статусности Рязанского государственного агротехнологического университета», — заключили в РГАТУ.