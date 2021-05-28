Девятнадцатилетняя рязанка на «Хендэ» устроила ДТП на улице Космонавтов

ДТП произошло около 14:50 у дома №13 по улице Космонавтов. 19-летняя рязанца на Hyundai Accent на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулась с Chevrolet Lanos, за рулем которого был 20-летний рязанец.