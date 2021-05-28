Рязанцев предупредили о грозе и ветре
В ближайший час с сохранением до конца суток в пятницу, 28 мая, на территории Рязанской области местами ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
Рязанцев предупредили о грозе и ветре. Метеопредупреждение выпустил филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В ближайший час с сохранением до конца суток в пятницу, 28 мая, на территории Рязанской области местами ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.