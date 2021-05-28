Рязанцам рассказали, как организовать свободное пространство на участке

Эксперты помогут подобрать растения, мощение, освещение участка, автополив для создания максимально функционального, малоуходного и красивого сада.

« Белый Дом » предлагает услуги ландшафтного дизайнера. Ландшафтный дизайнер поможет разобраться во всех вопросах проектирования территории. Благодаря творчеству и знаниям, клиент сможет создать красивый сад, а с помощью современных технологий увидеть его в 3d-формате и претворить идеи в жизнь.

Эксперты помогут подобрать растения, мощение, освещение участка, автополив для создания максимально функционального, малоуходного и красивого сада.

«Выезд ландшафтного дизайнера представляет собой консультацию непосредственно на объекте. Дизайнер осмотрит участок, выслушает пожелания заказчика по благоустройству и озеленению. Продемонстрирует портфолио с эскизами участков подобного типа, проконсультирует по поводу материалов», — утверждают профессионалы.

Кроме того, ландшафтный дизайнер рассчитает сроки и этапы выполнения работ.

Современная тенденция приглашения ландшафтного дизайнера на этапе выбора участка или дома облегчает задачу для подбора территории, соответствующей вашим пожеланиям и образу жизни.

«Мы с радостью поможем вам с проектом и реализацией под ключ! Также бесплатно сделаем фотопривязку выбранных материалов для мощения, чтобы вы могли лучше представить результат!», — отметили в «Белом доме».