Рязанцам рассказали, как организовать свободное пространство на участке

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Эксперты помогут подобрать растения, мощение, освещение участка, автополив для создания максимально функционального, малоуходного и красивого сада.
«Выезд ландшафтного дизайнера представляет собой консультацию непосредственно на объекте. Дизайнер осмотрит участок, выслушает пожелания заказчика по благоустройству и озеленению. Продемонстрирует портфолио с эскизами участков подобного типа, проконсультирует по поводу материалов», — утверждают профессионалы.
Кроме того, ландшафтный дизайнер рассчитает сроки и этапы выполнения работ.
Современная тенденция приглашения ландшафтного дизайнера на этапе выбора участка или дома облегчает задачу для подбора территории, соответствующей вашим пожеланиям и образу жизни.
«Мы с радостью поможем вам с проектом и реализацией под ключ! Также бесплатно сделаем фотопривязку выбранных материалов для мощения, чтобы вы могли лучше представить результат!», — отметили в «Белом доме».
Для организации идеального участка звонить по телефону дизайнера