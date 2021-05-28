В Рязанской области в розыск объявили 47-летнюю женщину

Долг алиментщицы по платежам составил 593 тысячи рублей. Должница не исполняет решение суда и не платит алименты на несовершеннолетнего сына.

В Рязанской области в розыск объявили Лилию Громову 1974 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг алиментщицы по платежам составил 593 тысячи рублей. Должница не исполняет решение суда и не платит алименты на несовершеннолетнего сына.

Так как женщина не живет по месту жительства, в городе Сасово, а также не выходит на связь с приставами. По инициативе пристава ее объявили в розыск.