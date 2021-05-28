РНПК провела субботник на территории ОКБ

Сотрудники РНПК вывезли на свалку мешки с мусором и прошлогодней листвой, опилили разросшиеся деревья и кустарники на прилегающей территории больницы и вдоль забора, окосили газоны. Завод предоставил для работ необходимую технику — трактор, самосвал, бензопилы и газонокосилку. Всего на свалку с 12 га территории больницы вывезли около 200 кубических метров мусора.

РНПК провела трехдневный субботник на территории ОКБ. Уборка прошла в рамках всероссийской акции «Зеленая весна — 2021». Сотрудники РНПК вывезли на свалку мешки с мусором и прошлогодней листвой, опилили разросшиеся деревья и кустарники на прилегающей территории больницы и вдоль забора, окосили газоны. Завод предоставил для работ необходимую технику — трактор, самосвал, бензопилы и газонокосилку. Всего на свалку с 12 га территории больницы вывезли около 200 кубических метров мусора. Кроме того, Рязанская нефтеперерабатывающая компания в рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая весна» провела четыре субботника на разных площадках города — в Новопавловском сквере, в деревне Турлатово, в Южном промузле, на улице Весенней. В мае завод высадил более 100 саженцев дуба в деревне Турлатово, более 100 саженцев липы, рябины и дуба красного — в Комсомольском парке на улице Новаторов и на Бульваре Победы по Московскому шоссе, 40 лип и 10 рябин на Севастопольской аллее по улице Черновицкой, 30 дубов в Ильиной дубраве центрального парка культуры и отдыха.

В рамках всероссийской акции «Сад памяти в школе» накануне Дня последнего звонка нефтяники передали саженцы деревьев в пять школ города. В ближайшее время молодые дубы зазеленеют на территориях школ №31, 51, 68, 62 и 75. Всего благодаря Рязанской НПК в областном центре зазеленеют более 500 новых саженцев дуба, ели, сосны и липы.

Предприятие ежегодно оказывает поддержку Окскому природному биосферному заповеднику, проводит эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города и акции по раздельному сбору бытовых отходов. Сохранение окружающей среды для будущих поколений является неотъемлемой частью корпоративной культуры и принципов ведения деятельности Рязанской НПК.