\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
23°
Сбт, 29
23°
Вск, 30
11°
ЦБ USD 73.46 -0.01 28/05
ЦБ EUR 89.66 -0.28 28/05
Нал. USD 73.31 / 73.95 11:25
Нал. EUR 89.38 / 89.85 11:25
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
2 872
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
11 117
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
6 743
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
9 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии
Ранее Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске.

В ближайшее время Россия разрешит прилет рейсов европейских компаний в обход Белоруссии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По его словам, вопрос о разрешении европейским перевозчикам прибывать по альтернативным маршрутам обсуждается.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что Москва в ближайшее время предоставит такое разрешение. Собеседник отметил, что отмены рейсов связаны с тем, что нужно проработать маршруты.

Минтранс и Росавиация комментировать информацию отказались.

Ранее Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске.