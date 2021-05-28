СМИ: Россия разрешит прилет рейсов из Европы в обход Белоруссии

Ранее Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске.

В ближайшее время Россия разрешит прилет рейсов европейских компаний в обход Белоруссии. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По его словам, вопрос о разрешении европейским перевозчикам прибывать по альтернативным маршрутам обсуждается.

Источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что Москва в ближайшее время предоставит такое разрешение. Собеседник отметил, что отмены рейсов связаны с тем, что нужно проработать маршруты.

Минтранс и Росавиация комментировать информацию отказались.

Ранее Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске.