Команда рязанского мэра отчиталась перед горожанами стихами, анекдотами и рекламой фаст-фуда

Сначала на мероприятие отказывались пускать журналистов, ссылаясь на нехватку мест. Оказавшись в зале, журналисты обнаружили свободные места, а среди желающих задать вопросы — депутатов гордумы, работников мэрии, а также членов экспертного совета при правительстве области. На отчете мэр Елена Сорокина рассказывала притчи и анекдоты, ее заместитель Олег Федин — читал стихи. Чиновников спрашивали о колорадских жуках и отсутствии бургеров в школьных столовых.

В среду, 26 мая, в «Точке кипения» прошел публичный отчет мэра о проделанной работе за 2020 год.

Сначала на мероприятие отказывались пускать журналистов, ссылаясь на нехватку мест. Оказавшись в зале, журналисты обнаружили свободные места, а среди желающих задать вопросы — депутатов гордумы, работников мэрии, а также членов экспертного совета при правительстве области.

На отчете мэр Елена Сорокина рассказывала притчи и анекдоты, ее заместитель Олег Федин — читал стихи. Чиновников спрашивали о колорадских жуках и отсутствии бургеров в школьных столовых.

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