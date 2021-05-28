В Рязани ищут очевидцев двух ДТП
Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.
В Рязани ищут очевидцев двух ДТП, произошедших в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
17 марта 2021 года около 00:45 в Рязани у дома 53/13 по улице Есенина 42-летний рязанец на Daewoo столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял 47-летний местный житель. Пострадали два пассажира Volkswagen. Им оказали медпомощь.
3 июня в 20:50 в Рязани около дома №41 по улице Грибоедова 33-летний рязанец на мотоцикле Yamana сбил на переходе 44-летнего местного жителя.
Пострадал пешеход. Ему оказали медпомощь.
Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.