В Рязани ищут очевидцев двух ДТП

Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.

В Рязани ищут очевидцев двух ДТП, произошедших в центре города. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

17 марта 2021 года около 00:45 в Рязани у дома 53/13 по улице Есенина 42-летний рязанец на Daewoo столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял 47-летний местный житель. Пострадали два пассажира Volkswagen. Им оказали медпомощь.

3 июня в 20:50 в Рязани около дома №41 по улице Грибоедова 33-летний рязанец на мотоцикле Yamana сбил на переходе 44-летнего местного жителя.

Пострадал пешеход. Ему оказали медпомощь.

Очевидцев попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.