Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 29-30 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Центральном парке культуры и отдыха 29 мая состоится городской исторический фестиваль «Русский век» . Продолжается летний фестиваль «Парковый сезон-2» с концертами на сцене «Зеленого театра». Культурное пространство Fabrika вновь открывает полюбившуюся многим летнюю площадку вечеринкой «Лето- Open » . А клуб Old Tattoo Bar 30 мая окончательно закрывает рок-сезон сольным концертом группы «Вчерашний день» .

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».