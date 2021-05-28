В МЧС прокомментировали пожар в центре Рязани

На место пожара выезжали три расчета и десять сотрудников регионального ГУ МЧС. О пострадавших информации нет.

В МЧС прокомментировали пожар в центре Рязани. В пятницу, 28 мая, на улице 2-я Безбожная загорелась хозпостройка. На место пожара выезжали три расчета и десять сотрудников регионального ГУ МЧС. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе ведомства. Вызов на пульт дежурному поступил в 10:47. Пожар удалось локализовать в 11:17. О пострадавших информации нет.