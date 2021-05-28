Минсельхоз оценил риск дефицита яиц

В Министерстве назвали ситуацию стабильной и комфортной для дальнейшего наращивания объемов производства. В ведомстве отметили, что цены производителей в последние несколько недель снизились после роста в начале года.

В Минсельхозе ответили на сообщения о дефиците яиц. В ведомстве рассказали о ситуации на рынке птицеводческой продукции, передает РИА Новости .

В Министерстве назвали ситуацию стабильной и комфортной для дальнейшего наращивания объемов производства. В ведомстве отметили, что цены производителей в последние несколько недель снизились после роста в начале года. По состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%.

В сообщении подчеркнули, что цены изменились из-за прекращения роста стоимости зерновых культур, а также подсолнечного шрота, являющиеся основными компонентами кормов.

Также весной и летом цены производителей снижаются под действием сезонного фактора, поскольку уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости.