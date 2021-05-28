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Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 марта
38-летний рязанец на Great Wall столкнулся с грузовиком Renault Premium с полуприцепом, за рулем которого был 60-летний житель Владимирской области. Двое пассажиров девяти и 34 лет скончались на месте ДТП.

В Рязанской области ищут очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 8 марта 2021 года в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Около 13:30 8 марта в Пронском районе на 80-м километре «Рязань — Пронск — Скопин», 38-летний рязанец на Great Wall столкнулся с грузовиком Renault Premium с полуприцепом, за рулем которого был 60-летний житель Владимирской области. Двое пассажиров девяти и 34 лет скончались на месте ДТП. Водителя госпитализировали с травмами. Ранее появились фото и видео с места аварии.