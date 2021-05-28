Росгвардия проверила безопасность рязанских лагерей

Проверки провели в детских оздоровительных учреждениях Рязанского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Пронского и Спасского районов, а также в поселке Солотча.

Росгвардия проверила лагери Рязанской области на безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Проверки провели в детских оздоровительных учреждениях Рязанского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Пронского и Спасского районов, а также в поселке Солотча.

Сотрудники осмотрели ограждения, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения. Также росгвардейцы проверили работу контрольно-пропускных пунктов, наличие металлоискателей и информационные стенды с маршрутами эвакуации, номера вызова экстренных служб и памятки о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

«Наша задача — обезопасить отдых детей. На весь период работы оздоровительных лагерей маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут максимально приближены к ним», — отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Рязанской области Сергей Горковенко.

В Росгвардии отметили, что нарушений стало меньше, наиболее частое из них — отсутствие металлоискателей.

Нарушения устранят.