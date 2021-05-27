В Рязани появится еще одна зеленая зона

Речь идет о территории, которая находится в Московском районе в 5 квартале на участке 12, площадью более 8 тысяч квадратных метров.

В четверг, 27 мая, на заседании Рязанской гордумы депутаты проголосовали за создание еще одной зеленой зоны в городе.

Речь идет о территории, которая находится в Московском районе в 5 квартале на участке 12, площадью более 8 тысяч квадратных метров.

Этот участок планируется перевести из многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.