Выпускникам предоставят право выбора между экзаменами

Выпускникам предоставят право выбора между ЕГЭ и экзаменом. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает «Газета.ру».

Выпускникам предоставят право выбора между ЕГЭ и экзаменом. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает «Газета.ру».

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ — Государственный выпускной экзамен», — пояснил депутат.

Отмечается, что соответствующий законопроект внесут уже осенью.

Ранее рязанским школьникам назвали даты проведения экзаменов.