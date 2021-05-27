Выпускникам предоставят право выбора между экзаменами
Выпускникам предоставят право выбора между ЕГЭ и экзаменом. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает «Газета.ру».
Выпускникам предоставят право выбора между ЕГЭ и экзаменом. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин,
«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ — Государственный выпускной экзамен», — пояснил депутат.
Отмечается, что соответствующий законопроект внесут уже осенью.
Ранее рязанским школьникам назвали даты проведения экзаменов.