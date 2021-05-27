Полиция помогла отыскать пропавшего в Рязани семилетнего мальчика

Полицейские нашли и вернули родителям потерявшегося семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские нашли и вернули родителям потерявшегося семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию в среду, 27 мая, обратилась 32-летняя жительница поселка Шлаковый и сообщила о пропаже ее семилетнего ребенка. Он ушел из дома около полудня и до семи вечера не вернулся домой. Женщина пыталась самостоятельно отыскать сына в близлежащих дворах, но поиски не увенчались успехом.

Полиция приступила к поиску мальчика и обнаружила его, игравшим на детской площадке с друзьями. Сотрудники доставили ребенка родителям.

Как позже установили инспекторы, мальчик вышел на прогулку, оставив дома телефон и наручные часы, заигрался и забыл про время.