В Рязани пропала 83-летняя женщина

Приметы: рост 152 см, телосложение xудощавое, серые глаза, седые волосы. Была одета: сине-зеленый халат, сиреневые шлепки.

В Рязани пропала 83-летняя Тамара Александровна Мастакова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязанской области».

27 мая 2021 года женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 152 см, телосложение xудощавое, серые глаза, седые волосы. Была одета: сине-зеленый халат, сиреневые шлепки.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8800 700 54 52 или 112.