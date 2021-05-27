В Рязани предприниматели и жильцы дома не поделили территорию

В Рязани предприниматели и жильцы дома №25 по улице Крупской не поделили территорию. Соответствующий сюжет выпустило ГТРК «Ока».

В Рязани предприниматели и жильцы дома №25 по улице Крупской не поделили территорию. Соответствующий сюжет выпустила ГТРК «Ока».

Жильцы многоэтажки отгородились от промзоны забором. По их мнению, постоянное курсирование грузовых машин создает шум, владельцы автомобилей занимают парковочные места на территории многоэтажного дома и создают прямую опасность для детей.

В то время как для предпринимателей въезд через территорию был единственным. Позже они договорились с владельцем земельного участка снести бетонную стену со стороны улицы Западной. Однако позже он закрыл и новые ворота, задумав продать территорию в первоначальном виде. Таким образом в промзоне, что существует в Рязани с 1968 года, оказались закрытыми 20 машин и более 10 организаций приостановили свою деятельность.

Предприниматели также переживают, что в случае ЧП на территорию не сможет проехать ни пожарная машина, ни скорая.

По мнению юриста Андрея Ананьина, действие жильцов — установка ограждения — прямое нарушение, что является административно наказуемым деянием.

У юриста своя точка зрения, Андрей Ананьин объясняет, по правилам землепользования, установление любых заборов и шлагбаумов должно быть согласовано с городским управлением архитектуры, МЧС и ГИБДД.

«При установлении этих ограждений никаких согласований ни с городским управлением архитектуры, ни с МЧС и ГИБДД не было, что также является прямым нарушением и административно наказуемым деянием. Но, как мы знаем, никто к ответственности не был привлечен», — прокомментировал юрист.

Отмечается, что предприниматели подали заявление в суд, чтобы разрешить возникшую ситуацию.

Фото ВГТРК «Ока»