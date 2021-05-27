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В Рязани на улице Шереметьевской сбили семилетнего велосипедиста
В Рязани на Шереметьевской сбили 7-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Рязани на улице Шереметьевской сбили семилетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в 19:30 в среду, 26 мая, вблизи дома №10 по улице Шереметьевская. По предварительной информации, семилетний велосипедист выехал на проезжую часть. В это время 43-летняя рязанка на Chevrolet Cruze совершила на него наезд.

В результате происшествия велосипедист получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.