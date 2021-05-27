В России рассмотрят возможность перехода на «четырехдневку»

В России рассмотрят возможность перехода на «четырехдневку». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

В России рассмотрят возможность перехода на «четырехдневку». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Чиновник подчеркнул, что в ведомстве рассмотрят подобное предложение, если оно будет озвучено.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются в министерстве. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — пояснил глава Минтруда.

При этом высказывать мнение по поводу такого предложения Антон Котяков отказался.

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