В России предложили создать «налог на роскошь»

В России предложили создать «налог на роскошь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет Торгово-промышленной палаты РФ.

В России предложили создать «налог на роскошь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет Торгово-промышленной палаты РФ.

В предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года говорится, что для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний налог с доходов физического лица составит до 45%. Нынешних отчислений 15% с годового дохода свыше пяти миллионов недостаточно.

«Необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале. Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников, для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%", — говорится в письме с данной инициативой.

Член Совета ТПП ПФ Юлия Георгиева отметила, что инициатива перекликается с проектом федерального закона о введении прогрессивного налогообложения по пяти группам налогоплательщиков.

Так, если доход граждан выше 100 миллионов рублей — ставка составит 23,8 миллионов рублей и 35% с суммы, превышающей 100 миллионов рублей.

«То есть принцип таков: заработал больше — плати больше», — уточнила Георгиева.