В конце недели россиян ждут похолодания
В конце недели россиян ждут похолодания. Соответствующий прогноз сделал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
В конце недели россиян ждут похолодания. Соответствующий прогноз сделал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд,
Похолодание в центре Европейской России начнется в субботу, 29 мая. Синоптик отметил, что погода будет меняться и температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Вместе с этим придут и небольшие дожди.
Кроме того, Роман Вильфанд отметил, что похолодания ожидают также южную часть России и Поволожье, но чуть позже.