В конце недели россиян ждут похолодания

В конце недели россиян ждут похолодания. Соответствующий прогноз сделал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В конце недели россиян ждут похолодания. Соответствующий прогноз сделал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Похолодание в центре Европейской России начнется в субботу, 29 мая. Синоптик отметил, что погода будет меняться и температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Вместе с этим придут и небольшие дожди.

Кроме того, Роман Вильфанд отметил, что похолодания ожидают также южную часть России и Поволожье, но чуть позже.