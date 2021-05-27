На рязанца завели дело за уклонение от армии

После обучения в колледже молодой человек должен был явиться в военный комиссариат на призывную комиссию. Рязанец получал повестки, но не пришел.

В отношении 21-летнего рязанца возбудили уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (часть 1 статьи 328 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

После обучения в колледже молодой человек должен был явиться в военный комиссариат на призывную комиссию. Рязанец получал повестки, но не пришел. В отношении него возбудили уголовное дело, по которому грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.