В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено» в отелях

сейчас обслуживание по системе «все включено» изменили: гости не сами накладывают еду, а это за них делают официанты.

В отелях Турции после пандемии могут сохраниться изменения, которые внесли в систему «все включено». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на мэра Бодрума Ахмета Араса.

Он отметил, что сейчас обслуживание по системе «все включено» изменили: гости не сами накладывают еду, а это за них делают официанты.

«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, это создаст дополнительные затруднения для персонала отелей, но этих изменениях есть плюсы для гигиены и качества сервиса.