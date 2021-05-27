В Турции рассказали об изменениях в системе «все включено» в отелях
сейчас обслуживание по системе «все включено» изменили: гости не сами накладывают еду, а это за них делают официанты.
В отелях Турции после пандемии могут сохраниться изменения, которые внесли в систему «все включено». Об этом передает
Он отметил, что сейчас обслуживание по системе «все включено» изменили: гости не сами накладывают еду, а это за них делают официанты.
«Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, это создаст дополнительные затруднения для персонала отелей, но этих изменениях есть плюсы для гигиены и качества сервиса.