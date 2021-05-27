Пьяный рязанец чуть не убил соседку топором

Полиция задержала мужчину и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязани пьяный мужчина чуть не убил соседку топором. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

24-летняя девушка, которая живет в многоквартирном доме на улице Пугачева, находясь в своей квартире, услышала шум из подъезда. Она вышла на общедомовую территорию и увидела своего соседа в пьяном состоянии, он вел себя неадекватно. Рязанка попросила 62-летнего мужчину прекратить буянить и вернуться в квартиру. Ему не понравились такие замечания. Он вернулся домой, но вышел оттуда с топором в руках. Замахиваясь, он побежал за рязанкой по коридорам, угрожая убийством. Это увидели соседи и обратились в полицию.

Полиция задержала мужчину и доставила в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.