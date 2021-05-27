\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
22°
Птн, 28
22°
Сбт, 29
22°
ЦБ USD 73.47 0.07 27/05
ЦБ EUR 89.94 -0.01 27/05
Нал. USD 73.30 / 73.80 13:26
Нал. EUR 89.3 / 89.94 13:26
Новости
Публикации
С заботой о бизнесе. В «Ситилинк» товары для бизнеса еще доступнее
Чтобы помочь бизнесу в столь сложный период не только о...
25 мая 13:01
2 209
Налоги в ваших руках. Как проще и быстрее получить вычет на квартиру
Как проще и быстрее получить вычет на квартиру? С 21 ма...
22 мая 12:50
10 487
Как определить место жительства ребенка, если родители живут раздельно...
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса...
20 мая 14:43
6 130
В Рязани собираются дать новую жизнь Торговому городку с помощью инвес...
В центре Рязани на девяти с половиной гектаров находитс...
19 мая 17:04
1
9 150
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Стали известны подробности ДТП на Южном промузле
Стали известны подробности ДТП на Южном промузле. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стали известны подробности ДТП на Южном промузле. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент случился в 21:55 в среду, 26 мая, в областном центре вблизи дома №1 по улице Южный. По предварительной информации, 37-летний рязанец на автомобиле ВАЗ 2115 совершил наезд на 60-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.