Стали известны подробности ДТП на Южном промузле

Стали известны подробности ДТП на Южном промузле. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стали известны подробности ДТП на Южном промузле. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент случился в 21:55 в среду, 26 мая, в областном центре вблизи дома №1 по улице Южный. По предварительной информации, 37-летний рязанец на автомобиле ВАЗ 2115 совершил наезд на 60-летнего местного жителя, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован.