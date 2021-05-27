В России введут штрафы за сбор персональных данных с покупателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено одобрить поправки, предусматривающие штрафы за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Он обратил внимание, что россиян принуждают указывать персональные данные, в том числе номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений при покупке товаров и услуг там, где это не необходимо.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено одобрить поправки, предусматривающие штрафы за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом пишут « Известия ».

Мишустин сообщил, что поправки рассмотрят в четверг, 27 мая.

Премьер-министр обратил внимание, что россиян принуждают указывать персональные данные, в том числе номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений при покупке товаров и услуг там, где это не необходимо.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — заявил он.