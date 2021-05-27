Рязанского депутата Гордумы лишили права выступления

Рязанского депутата Гордумы Алексея Захарова лишили права выступления. Об этом сообщил сам депутат в своем личном youtube-канале.

Рязанского депутата Гордумы Алексея Захарова лишили права выступления. Об этом сообщил сам депутат в своем личном youtube-канале.

По словам самого Алексея Захарова, права выступления его лишила председатель Думы Юлия Рокотянская. Это произошло впервые за 5 созывов, то есть за 25 лет.

«Что к этому привело? Я внес, по сути, смешное предложение сделать рассылку документа всем депутатам созыва. Это тема, которую мы обсуждали полчаса — думали, как разослать документы каждому депутату», — отметил Алексей Захаров.