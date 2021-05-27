Рязанца назначили начальником московского экспертно-криминалистического центра МВД

Рязанца Вадима Казьмина, который являлся начальником УМВД России по Костромском области, назначили начальником московского экспертно-криминалистического центра МВД России. Об этом сообщает ВГТРК «Кострома».

Рязанца Вадима Казьмина, который являлся начальником УМВД России по Костромском области, назначили начальником московского экспертно-криминалистического центра МВД России. Об этом сообщает ВГТРК «Кострома».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вадим Казьмин в 1998 году окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Чуть позже обучался в Академии Управления МВД России по программе подготовки федерального кадрового резерва. Начинал карьеру от следователя в райотделе, после чего дошел до руководителя следственного органа.

В 2011 году его назначили на должность заместителя начальника УМВД России по Рязанской области, а в 2015 году назначили на должность начальника ведомства по Костромской области.

Отмечается, что к службе рязанец приступит в ближайшее время.