«Рязаньгоргаз» завершил реконструкцию газопроводов в центре города

Прокладку газопроводов провели методом наклонно-направленного бурения. В горгазе отметили, что использование бестраншейной технологии позволило не нарушить облик центральных улиц города, обновить газовые сети без длительного отключения от газоснабжения потребителей и изменения движения транспорта.

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газопроводов, проходящих по улицам Некрасова и площади Соборной. Газовики заменили стальные газопроводы на полиэтиленовые и вынесли сети из зон проезжей части дорог.

Всего модернизировано 1200 м сетей среднего и низкого давления, что повысит надежность газоснабжения центральной части Рязани.

Прокладку газопроводов провели методом наклонно-направленного бурения. В горгазе отметили, что использование бестраншейной технологии позволило не нарушить облик центральных улиц города, обновить газовые сети без длительного отключения от газоснабжения потребителей и изменения движения транспорта.

«Завершающий этап реализации проекта был выполнен в кратчайшие сроки, т.к. в ближайшее воскресенье как раз на месте проведения основных работ по врезке нового газопровода в действующую газораспределительную сеть планируется проведение массового легкоатлетического забега. В настоящее время работы полностью завершены, территория благоустроена», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.