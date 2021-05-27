«Рязаньэнерго» предупредило аграриев о мерах безопасности вблизи линии электропередачи

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ и использования крупногабаритной техники в охранных зонах линий электропередачи.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности во время проведения сельскохозяйственных работ и использования крупногабаритной техники в охранных зонах линий электропередачи.

Охранные зоны — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи. Для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, для линий напряжением 10 кВ — 10 метров, для линий 35 кВ — 15 метров и для линий 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются 1 метру по обе стороны линии.

От случайного касания провода оборудованием или кузовом спецтехники может произойти замыкание воздушной линии. Это смертельно опасно: если водитель выйдет из машины, он получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества.

В случае замыкания нельзя покидать транспортное средство, необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние не менее, чем на восемь метров. Затем нужно оградить место замыкания или обрыва любыми доступными средствами и сообщить о произошедшем в местный район электрических сетей (РЭС), службу спасения. Важно оставаться неподалеку до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток.

Выполнять действия в охранных зонах электрических сетей можно только с письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся. Без него категорически запрещается:

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более четырех метров;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Несанкционированные или неосторожные действия вблизи энергообъектов могут стать причиной несчастных случаев со смертельным исходом, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Нарушители привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по бесплатному телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» 8-800-220-0-220 — звонить сюда можно круглосуточно.