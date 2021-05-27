Работу рязанского художника Александра Демкина показали в новом выпуске «вДудь»

Работу рязанского художника Александра Демкина показали в новом выпуске «Вдудь» с лидером группы «Animal Джаz» Александром Красовицким. Соответствующее видео можно посмотреть на youtube-канале Юрия Дудя.

Работу рязанского художника Александра Демкина показали в новом выпуске «Вдудь» с лидером группы «Animal Джаz» Александром Красовицким. Соответствующее видео можно посмотреть на youtube-канале Юрия Дудя.

В выпуске герои беседовали об уличном искусстве в Дербенте. Александр Красовицкий указал на рисунок, расположенный на высотном здании, и рассказал о совместном диптрихе Александра Демкина и казанского художника Рустама Кубика.

«Они объединились для того, чтобы изобразить два начала, две стихии. Земля, мужское начало, и вода, женское начало», — объяснил суть работы музыкант.