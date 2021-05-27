В Рязанской области водителей и машины ищут с помощью системы «Паутина»

В полиции рассказали, как работает система. В «поле зрения» комплекса попадают все транспортные средства, проезжающие через участки, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

В Рязанской области используют систему «Паутина» для поиска и задержания лиц и машин, находящихся в розыске, а также водителей, нарушающих ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции рассказали, как работает система. В «поле зрения» комплекса попадают все транспортные средства, проезжающие через участки, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

Система выделяет машины в розыске или собственников, которых ищут. Также в базе данных находится информация о транспортных средствах, регистрация которых аннулирована или прекращена из-за того, что собственник не поставил машину на учет в срок. Кроме того, комплекс получает информацию о транспортных средствах с подложными регистрационными знаками или о машинах, собственники которых умерли.

В четверг, 27 мая, в Рязани прошли рейды с использованием системы «Паутина».

За несколько часов сотрудники Госавтоинспекции выявили восемь транспортных средств с нарушением правил регистрации. Один водитель управлял автомобилем с подложными государственными регистрационными знаками. Ему грозит лишение «прав» на срок от 6 до 12 месяцев. Рейды продолжаются.