Бастрыкин раскритиковал охрану в казанской гимназии

Школа не охранялась, хотя договор об охране был. Глава Следственного комитета также раскритиковал исполнение требований по безопасности в образовательных учреждениях.

Глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал организацию охраны в гимназии в Казани, где 19-летний юноша устроил массовое убийство. Об этом передает РИА Новости .

По словам Бастрыкина, школа не охранялась, хотя договор об охране был. Глава Следственного комитета также раскритиковал исполнение требований по безопасности в образовательных учреждениях.

Он заявил, что не исполнены 50% из всех поручений, которые давались, начиная от охраны школ до воспитательной работы.

Напомним, трагедия произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, в том числе семь школьников.