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Бастрыкин раскритиковал охрану в казанской гимназии
Школа не охранялась, хотя договор об охране был. Глава Следственного комитета также раскритиковал исполнение требований по безопасности в образовательных учреждениях.

Глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал организацию охраны в гимназии в Казани, где 19-летний юноша устроил массовое убийство. Об этом передает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, школа не охранялась, хотя договор об охране был. Глава Следственного комитета также раскритиковал исполнение требований по безопасности в образовательных учреждениях.

Он заявил, что не исполнены 50% из всех поручений, которые давались, начиная от охраны школ до воспитательной работы.

Напомним, трагедия произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе № 175. Погибли девять человек, в том числе семь школьников.