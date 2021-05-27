Ночью на Южном промузле сбили пешехода

Ночью на Южном промузле сбили пешехода. Об этом сообщили пользователи в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Ночью на Южном промузле сбили пешехода. Об этом сообщили пользователи в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел в среду, 26 мая, на остановке «Сысоево». Мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, его сбила легковушка. Как отмечают очевидцы, пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Также пользователи отметили, что на данном участке дороги нет освещения, а потому такие ДТП — не редкость.