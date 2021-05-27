В Рязанской области женщина чуть не упала с моста

Случай произошел вечером 26 мая. В Росгвардию сообщили, что на мосту через реку Ока находится человек, которому может угрожать опасность.

В Касимове спасли женщину 1978 года рождения, которая стояла на мосту через Оку. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Случай произошел вечером 26 мая. В Росгвардию сообщили, что на мосту через реку Ока находится человек, которому может угрожать опасность.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место. Они заметили местную жительницу, находящуюся в опасной близости от края моста.

Росгвардейцы поговорили с женщиной и убедили ее отойти на безопасное расстояние.

Женщину передали родственникам. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.