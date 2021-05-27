В Рязанской области нашли мину времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас содержал взрывчатое вещество.

В Касимовском районе обезвредили мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Сообщение о боеприпасе около озера Долгое в Касимовском районе поступило в дежурную часть 26 мая. На место выехала группа разминирования рязанского ОМОНа.

Взрывотехники установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Боеприпас содержал взрывчатое вещество.

Его уничтожили накладным зарядом.