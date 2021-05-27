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На ремонт дорог в Рязани власти потратят более миллиарда
На ремонт дорог в Рязани власти потратят более миллиарда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На ремонт дорог в Рязани власти потратят более миллиарда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области выделило мэрии лимиты на общую сумму 1090 миллиардов рублей. Средства направят на ремонт 17-ти участков улично-дорожной сети на 15 объектах. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отремонтируют следующие участки:

  • от М-5 до улицы Коняева;

  • 12-й район в поселке Борки;

  • улицу Николодворянскую;

  • улицу Лево-Лыбедскую;

  • переулок Войкова;

  • улицу Петрова;

  • улицу Новоселов;

  • Ряжское шоссе;

  • улицу Горького;

  • улицу Соборную и Соборную площадь;

  • улицу 2-я Линия;

  • улицу Кремлевский Вал;

  • участок автодороги по улице Промышленной от дома 27 до улицы Прижелезнодорожная дом 21;

  • улицу Промышленную;

  • проезд Яблочкова;

  • улицу Западную;

  • улицу Шевченко.

Общая протяженность ремонта составит около 15 километров.

Ремонт пяти дорог — от М-5 до улицы Коняева, 12-му району в поселке Борки, улицы Николодворянской, улицы Западной, 2-я Линия — завершится в 2021 году. Остальные отремонтируют до конца 2022 года.

К работам приступят в июле 2021 года.