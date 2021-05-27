На ремонт дорог в Рязани власти потратят более миллиарда. Об этом
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области выделило мэрии лимиты на общую сумму 1090 миллиардов рублей. Средства направят на ремонт 17-ти участков улично-дорожной сети на 15 объектах. Все работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Отремонтируют следующие участки:
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от М-5 до улицы Коняева;
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12-й район в поселке Борки;
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улицу Николодворянскую;
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улицу Лево-Лыбедскую;
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переулок Войкова;
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улицу Петрова;
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улицу Новоселов;
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Ряжское шоссе;
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улицу Горького;
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улицу Соборную и Соборную площадь;
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улицу 2-я Линия;
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улицу Кремлевский Вал;
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участок автодороги по улице Промышленной от дома 27 до улицы Прижелезнодорожная дом 21;
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улицу Промышленную;
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проезд Яблочкова;
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улицу Западную;
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улицу Шевченко.
Общая протяженность ремонта составит около 15 километров.
Ремонт пяти дорог — от М-5 до улицы Коняева, 12-му району в поселке Борки, улицы Николодворянской, улицы Западной, 2-я Линия — завершится в 2021 году. Остальные отремонтируют до конца 2022 года.
К работам приступят в июле 2021 года.