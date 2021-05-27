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Рязанцев предупредили о грозе и ливне
В пятницу, 28 мая, в Рязанской области ожидаются гроза и ливень. Об этом сообщает «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В пятницу, 28 мая, в Рязанской области ожидаются гроза и ливень. Об этом сообщает «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отмечается, что погода испортится ночью и утром.

Порывы ветра при грозе могут достигать до 12-17 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха по области ночью +10, +15 градусов, днем +24, +29 градусов.