Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона

Компанию признали виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. По решению суда Google оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление информации, заблокированной в России. Об этом передает ТАСС .

Компанию признали виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. По решению суда Google оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.