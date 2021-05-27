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Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 миллиона
Компанию признали виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. По решению суда Google оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление информации, заблокированной в России. Об этом передает ТАСС.

Компанию признали виновной по части 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. По решению суда Google оштрафовали на 3,5 млн рублей.

Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен на территории России.