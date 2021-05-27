В Рязани отказались заключать под стражу «гастролера», укравшего из машины 13 тысяч

В Рязани рассмотрели ходатайство о заключении под стражу мужчины, который украл из машины в Солотче 13 тысяч рублей. Об этом сообщил Советский районный суд.
Судебное заседание состоялось 24 мая. По версии органов предварительного расследования, 19 мая около 11 часов подозреваемый, находясь около «Лысой горы» в Солотче, похитил из машины сумку, в которой было не менее 13 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся.
Следователь указал, что у ранее судимого мужчины нет постоянного места жительства в Рязани или области, поэтому на свободе он может скрыться от суда и следствия. Следователь просил заключить его под стражу.
Суд решил, что следствие не предоставило «достоверных сведений, указывающих на то, что правопослушное поведение не может быть обеспечено путем применения в отношении него более мягкой меры пресечения». Ходатайство не удовлетворили.
Суд удовлетворил ходатайство подозреваемого его защитника об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий.