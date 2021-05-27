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В Рязани отказались заключать под стражу «гастролера», укравшего из машины 13 тысяч
Суд решил, что следствие не предоставило «достоверных сведений, указывающих на то, что правопослушное поведение не может быть обеспечено путем применения в отношении него более мягкой меры пресечения». Ходатайство не удовлетворили.

В Рязани рассмотрели ходатайство о заключении под стражу мужчины, который украл из машины в Солотче 13 тысяч рублей. Об этом сообщил Советский районный суд.

Судебное заседание состоялось 24 мая. По версии органов предварительного расследования, 19 мая около 11 часов подозреваемый, находясь около «Лысой горы» в Солотче, похитил из машины сумку, в которой было не менее 13 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся.

Следователь указал, что у ранее судимого мужчины нет постоянного места жительства в Рязани или области, поэтому на свободе он может скрыться от суда и следствия. Следователь просил заключить его под стражу.

Суд решил, что следствие не предоставило «достоверных сведений, указывающих на то, что правопослушное поведение не может быть обеспечено путем применения в отношении него более мягкой меры пресечения». Ходатайство не удовлетворили.

Суд удовлетворил ходатайство подозреваемого его защитника об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде запрета определенных действий.