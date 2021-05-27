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ФСИН рассказала о зарплатах осужденных до 220 тысяч рублей
Средняя зарплата таких осужденных превышает сумму, которые получают приговоренные к лишению свободы. В Новгородской области она составляет 24 тысяч рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей.

В исправительных организациях в России создано 715 мест для осужденных к принудительным работам, а содержится около 180 тысяч человек, которых могут освободить из-за замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Об этом пишут «Известия».

Средняя зарплата таких осужденных превышает сумму, которые получают приговоренные к лишению свободы. В Новгородской области она составляет 24 тысяч рублей, в Приморском крае — 20 тысяч рублей.

Есть примеры получения зарплаты осужденными в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область).

Как объяснили во ФСИН, зарплата в 224 тысячи рублей является единичным случаем. Осужденный, о котором идет речь, трудится на одном из предприятий Белгородской области, его средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц. Сумму начислили за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу".

В ведомстве добавили, что осужденные получают на предприятиях такую зарплату, как и другие работники этой организации.

«Кроме того, некоторые из них являются уникальными специалистами, соответственно, их заработная плата зависит от их квалификации», — объяснили во ФСИН.